“Quale futuro per l’Ospedale San Giuliano di Giugliano?”: un convegno promosso dall’Udc

“Quale futuro per l’Ospedale San Giuliano di Giugliano?” E’ questo il tema del convegno organizzato dalla sezione locale dell’UDC, in programma mercoledì 28 giugno alle ore 19 nel suggestivo salone delle feste di Palazzo Palumbo.

Il bacino demografico di riferimento dell’ospedale San Giuliano – considerando i residenti della provincia nord di Napoli – è di poco meno di 500mila persone. L’attuale ubicazione, per la eccessiva conurbazione dell’area ove è inserito il complesso ospedaliero costituisce un grave elemento di criticità

Per questo e tanti altri elementi – come l’inattuabilità di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti ovvero di ampliamento e di ammodernamento che risulterebbero inefficienti tecnicamente ed economicamente, in quanto obsoleti o situati in un contesto urbano congestionato; è necessario accelerare l’iter sul progetto del nuovo ospedale, previsto nella zona di via San Francesco a Patria, con l’obiettivo di promuovere la concentrazione dell’offerta ospedaliera di qualità in strutture nuove, funzionali e moderne, facilmente accessibili e dotate delle discipline previste dalla programmazione sanitaria regionale, delle tecnologie e dei servizi necessari per la piena esigibilità del diritto alla salute in condizioni di sicurezza e di efficienza;

Con l’avv. Antonio Dell’Aquila, coordinatore vicario provinciale dell’UDC e il dott. Vincenzo D’Alterio, segretario cittadino del partito; ne discuteranno il prof. Arturo Pirozzi, già Presidente USL 23; il dott. Giovanni Avitabile, già Primario di Chirurgia d’urgenza; il dott. Carlo Russo, già Primario di Chirurgia Generale; e Caterina Sestile, consigliere comunale. Il dibattito sarà moderato da Raffaele Silvestri, giornalista e direttore de Il Meridiano News.