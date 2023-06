Calvizzano, residenza per anziani chiusa dal Comune: il Tar concede la sospensiva

126 Visite

Il Presidente della V sezione del TAR Campania, in accoglimento

della richiesta per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza N °9 emessa dal Sindaco del comune di Calvizzano, ha

accolto l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività del

provvedimento di chiusura della residenza per anziani Stella D’Argento

fino alla camera di consiglio fissata per il giorno 25/07/2023.

L’Amministratrice Panturoiu Crinuta

La residenza era stata chiusa, secondo le motivazioni pubblicate dal Comune, per precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate dall’Asl.

