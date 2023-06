Marano, operaio folgorato dai cavi della corrente in via Fava: trasportato in ospedale

809 Visite

Operaio parzialmente folgorato dopo aver toccato alcuni cavi elettrici. I fatti in via Fava, poco fa. Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e operatori del 118. Le condizioni dell’uomo sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, mediante l’utilizzo di un carrello elevatore, stava pulendo una canna fumaria di una villetta della zona. Avrebbe, involontariamente, con l’asta adibita alla pulizia toccato i cavi elettrici dell’alta tensione. Contemporaneamente, sempre a causa dell’urto tra l’asta e i cavi elettrici, è divampato anche un incendio nella villetta attigua. Indagini in corso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.













