San Martino: ripristinate la linea su gomma V1. Assurdo aver soppresso l’unica navetta che arrivava nel piazzale  

” Da settembre dell’anno scorso, l’ANM, l’azienda napoletana per la mobilità, ha deciso di sopprimere la circolare su gomma V1 che, partendo dal capolinea, posto in via Tito Angelini, collegava buona parte del territorio del quartiere partenopeo del Vomero, costituendo un servizio di trasporto essenziale per quanti volevano recarsi a San Martino, ma anche per chi voleva usufruire della funicolare di Montesanto o doveva recarsi presso la sede municipale in via Morghen – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Da quel momento si sono moltiplicate le proteste e le richieste sia dei residenti che dei commercianti perché venisse ripristinata la circolare in questione, senza che però a tutt’oggi tale ripristino sia avvenuto “.

” Vero è – puntualizza Capodanno – che, a seguito della soppressione della linea V1, è stato variato il percorso della linea già esistente, C38. Ma quest’ultima però parte dall’Ospedale Monaldi, zona intensamente trafficata, la qual cosa, come rilevato da numerosi utenti, comporta notevoli attese alle fermate, anche perché pare che ci sia un solo automezzo in servizio su tale linea, laddove invece la circolare V1 serviva un territorio molto più limitato, posto nel cuore del Vomero e quindi con passaggi certamente più frequenti “.

” Inoltre – sottolinea Capodanno – la linea C38, anche con il percorso attuale, non raggiunge l’area di San Martino, attraversando solo piazza Vanvitelli, escludendo così anche il passaggio per via Morghen, dove si trova la stazione superiore della funicolare di Montesanto e la sede dei sevizi comunali. Un danno, oltre che per i residenti, anche per i turisti che vogliono recarsi a visitare le bellezze ambientali e artistiche che si trovano a San Martino, tra le quali, oltre al panorama della Città, il Museo, la Certosa e Castel Sant’Elmo. Tutto ciò quale risultato della soppressione dell’unica linea su gomma che collegava il cuore del Vomero con la parte più alta del quartiere: San Martino appunto “.

Con l’occasione Capodanno sollecita ancora una volta l’amministrazione comunale partenopea, segnatamente il sindaco di Napoli e l’assessore ai trasporti, affinché esortino l’ANM a ripristinare, in tempi rapidi, la linea V1 o, in alternativa, a istituire una navetta su gomma per il collegamento tra piazza Vanvitelli e il piazzale di San Martino, attraverso via Morghen.













