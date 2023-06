NAPOLI: IL MASCHIO ANGIOINO SI ILLUMINA D’ARANCIONE PER  GIORNATA  “MALATTIA DEL SORRISO”. VITELLI (PD): “ACCOLTA MIA PROPOSTA, NAPOLI FARA’ LUCE SU MALATTIA DIMENTICATA”

121 Visite

“Ogni anno, il 20 giugno, si celebra la giornata internazionale della

distrofia muscolare facio scapolo omerale detta anche “malattia del

sorriso”. Napoli lo ricorderà domani sera illuminando il Maschio

Angioino con uno smile arancione. Ringrazio l’amministrazione Manfredi

per aver accolto la mia proposta fatta in consiglio comunale, saremo

così il primo Comune d’Italia ad accendere una luce su un male che

oggi una luce non ne ha”. Così Mariagrazia Vitelli, consigliera del

Partito Democratico del Comune di Napoli, dopo la decisione con cui è

stata accettata la proposta fatta questa mattina in Consiglio Comunale.

“La città accenderà i riflettori su una malattia genetica dimenticata

– aggiunge Vitelli – lo farà con quel sorriso che è gesto semplice,

gioioso e vitale ma purtroppo impossibile per per chi soffre della

distrofia muscolare facio scapolo omerale. Sono tante le famiglie a

Napoli con parenti che soffrono di questa patologia e quotidianamente

mi segnalano una scarsa attenzione di media e istituzioni. Il gesto

mostra una vicinanza su cui mi impegno a cui costruire una politica

più attenta e sensibile da parte dell’amministrazione”.

Mariagrazia Vitelli, Consigliera gruppo PD Comune di Napoli













