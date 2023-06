Bimba rapita a Firenze, iniziato lo sgombero dell’ex hotel Astor

154 Visite

Sono iniziate intorno alle 7 di sabato mattina le operazioni di sgombero dell’ex hotel Astor, il palazzo occupato dove è scomparsa la bambina peruviana Kata, di cui ancora non si hanno notizie dopo una settimana dal momento in cui è sparita. Sul posto forze dell’ordine, personale medico, servizi sociali, polizia municipale e vigili del fuoco. Al momento le operazioni si stanno svolgendo in modo pacifico. Le forze dell’ordine all’interno dello stabile stanno entrando nelle varie stanze per iniziare ad accompagnare fuori gli occupanti.