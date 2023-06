Consegna giocattoli alla Fondazione Santobono Pausilipon

95 Visite

Alla fondazione Santobono Pausilipon sono stati consegnati quasi 100

giocattoli da parte della Protezione Civile di Villaricca nella persona di

Salvatore Mautone e in collaborazione con il giornalista Diego Marino. Ha

partecipato alla consegna anche il Deputato Francesco Emilio Borrelli.

Tanta emozione nelle parole di Salvatore Mautone che si impegna

quotidianamente per il bene della città di Villaricca tanto da essere

dichiarato come il Sindaco dei Giovani. Villaricca e i paesi limitrofi hanno

partecipato alla raccolta dei giocattoli per tutte le fasce di età. Il Deputato

Borrelli si congratula per l’iniziativa, sollecitando anche sulla sua pagina

ufficiale sia un incremento per quanto riguarda le donazioni di sangue, per il

5×1000 da devolvere a favore della Fondazione e sia continuare a donare

giochi tassativamente nuovi e marcati CE.

Ancora una bella iniziativa, sperando sia solo l’inizio nel donare un sorriso a

chi veramente è in difficoltà e vive momenti drammatici.













