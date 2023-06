Berlusconi, cos’è la leucemia mielomonocitica cronica

123 Visite

«Ho avuto un cancro e, dopo aver superato questa prova, ho imparato a non avere paura di nulla» aveva ripetuto più volte l’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso stamattina all’età di 86 anni, ripensando alla sua precedente esperienza di malato di tumore alla prostata. Correva l’anno 1997. Era stata problematiche che negli anni avevano minato la salute del Cavaliere: si sarebbero poi aggiunte l’uveite, la cataratta, un problema al menisco, il Covid. L’ultima di questo elenco, risultata fatale per la “roccia” – come lo ha definito di recente il fratello Paolo – è stata la leucemia mielomonocitica cronica.

Questa la patologia contro cui il Cavaliere ha combattuto negli ultimi giorni della sua vita, mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano , suo rifugio sanitario prediletto nei momenti critici. La leucemia mielomonocitica cronica è una patologia caratterizzata dall’aumento anomalo di monociti, ovvero i globuli bianchi più grossi del midollo osseo, l’organo in cui la malattia si sviluppa e progredisce lentamente. In altre parole, un tumore alle cellule del sangue che aggredisce i tessuti spugnosi, provocando la moltiplicazione “impazzita” di queste cellule del sistema immunitario.













