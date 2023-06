E’ Rossella Crisci la Miss Grand International che rappresenterà la Campania alla finale Nazionale

132 Visite

Si è svolta domenica a San Martino Valle Caudina la finale regionale per la Campania del concorso internazionale Miss grand International . Sarà la Casertana Rossella Crisci di San Felice a Cancello una delle rappresentanti alla finale nazionale che si svolgerà a Maratea il prossimo 7 al 11 giugno . Miss Grand International rappresenta uno dei concorsi più ambiziosi a livello mondiale e quest’anno avrà il suo evento internazionale nel Vietnam . Per conoscere se Rosa Crisi addirittura potrà essere la rappresentante italiana, basterà attendere domenica 11 Giugno data della finale nazionale condotta da Pippo Pelo e Matilde Brandi con ospiti Miriana Trevisan, Pippo Franco, Rossella Erra e Davide de Marinis. A lasciare lo scettro di miss la vincitrice dello scorso anno Miriam Malerba in foto con Rosa Crisci.













