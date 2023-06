UNA TORTA DI OTTANTA CHILI AZZURRA COME IL NAPOLI, DOLCE COME LA VITTORIA

34 Visite

Il Bakery chef Fabio Tuccillo omaggia i Campioni d’Italia con una preparazione eccezionale

In onore del terzo scudetto vinto dopo ben 33 anni dal Calcio Napoli, il Bakery chef Fabio Tuccillo ha voluto celebrare i Campioni d’Italia nel modo migliore che conosce: creando una buonissima torta, dai colori bianco-azzurri, di ben 80 kg.

Domenica 4 giugno 2023, in occasione della chiusura del campionato e della tanto attesa consegna ufficiale della coppa dei campioni d’Italia alla squadra azzurra, è stata organizzata una grande festa a San Gennaro Vesuviano, comune di origine del giovane Chef campano.

Un evento che ha colorato le vie e le strade del paese, ma non solo. Ogni rione ha, infatti, cucinato una specialità, mettendo a disposizione dei cittadini stand per accompagnare i festeggiamenti con degustazioni di ogni genere di prelibatezze.

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, dopo aver pensato ed immaginato come realizzare un dolce degno dei Campioni d’Italia, ha dato vita ad una torta unica. 160 uova, 20 kg di Pan di Spagna, 16 litri di sciroppo, 40 kg di crema chantilly, 10 kg di gocce di cioccolata e 15 kg di panna, tutti ingredienti sempre di altissima qualità e materie prime di provenienza prevalentemente locali. “È stata una vittoria davvero pesante, perché il Napoli ha dominato il campionato battendo tutti i record e distanziando tutte le inseguitrici. Ma è stata anche una vittoria dal sapore dolce perché dopo tanti anni ha finalmente realizzato il sogno di tutti noi tifosi. Ecco perché ho pensato ad una torta, il simbolo della dolcezza, ma di 80 kg per sottolineare la vittoria schiacciante di questa fantastica squadra”, ha dichiarato Fabio Tuccillo. Sul dolce sono rappresentati i giocatori simbolo di questa straordinaria stagione, dal capitano Giovanni Di Lorenzo, al capocannoniere del campionato, Victor Osimhen, senza dimenticare colui che ha fatto la storia della squadra azzurra, Diego Armando Maradona.

Lo chef Tuccillo ha scelto, infine, il Vesuvio tricolore, simbolo iconico del Golfo di Napoli, come cornice alla sua grande opera dolciaria. Emozione e stupore, ma anche grandissimi apprezzamenti di tutti i partecipanti, che hanno gustato la maxi torta durante la festa, tra cui anche il Sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS