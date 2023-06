Marano, all’ex comandante dei vigili Ferrillo l’encomio solenne. “Magra” consolazione per l’ufficiale che per pochi mesi ha guidato il comparto e che voleva riorganizzarlo

75 Visite

E’ stato per pochissimi mesi a capo della polizia municipale. Poi un ricorso ha rimesso in sella la vecchia comandante, che era reduce da un periodo di sospensione dal lavoro di sei mesi. In questo breve lasso di tempo, Gianluca Ferrillo stava cercando di dare nuova linfa organizzativa a un comparto che in passato non sempre aveva brillato ma che nell’ultimo anno e mezzo era sembrato in evidente ripresa. Qualche buon risultato (abusi edilizi e abusi commerciali) era già stato raggiunto. Ferrillo (magra consolazione) si è però guadagnato un encomio solenne da parte della commissione straordinaria ancora per pochi giorni (per fortuna) alla guida del municipio. L’ex comandante è tornato al lavoro di sempre, ma non più in veste di comandante, ruolo che potrebbe ricoprire nuovamente in futuro se il controricorso del Comune dovesse essere accolto. Intanto si registra l’ennesimo caso (dopo il Pip e il Galeota) di provvedimenti o annunci che trovano ostacoli nell’effettiva realizzazione. Colpa, talvolta, degli innumerevoli errori o disattenzioni formali compiute nel corso dei decenni.













