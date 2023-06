Elezioni Marano, controreplica di De Magistris a Izzo

157 Visite

Caro Michele, comprendo la tua delusione per una sconfitta non prevista, dovuta, a mio

avviso, a errori che un politico non dovrebbe mai commettere e vengo a motivarli: perdere

una competizione elettorale, al ballottaggio per 751 voti è doloroso. Mi limito solo a

considerare la scelta del gruppo dissidenti del P.D. e famiglie socialiste con la lista

Nuova Marano, in cambio di una visibilità, si erano dichiarato disponibile di votare al

ballottaggio Izzo. Registriamo nelle sezioni presso l’Istituto Alfieri, hanno prodotto una

differenza di circa 1.500 voti compreso quei voti della Destra che al ballottaggio sono finiti a Morra, ma esistevano ottime possibilità che confluissero di Izzo. Mi è stato

riferito che ci sono stati incontri personali con tutti, compreso la Giaccio, Baiano, la Fanelli

(Sinistra Italiana), ed il risultato ottenuto è la sconfitta? Qualcosa non quadra! In politica la

credibilità scaturisce dalle idee che si professano, sono stato accusato di non favorire

l’aggregare ma l’aggregazione senza idee è un termine astratto; bisogna tenere i nervi

saldi, l’episodio del bar Baiano al corso Mediterraneo con Pasquale Coppola è stato

deleterio e non ha aiutato a compattare i ranghi. Ritengo che scendere a citare i figli,

soprattutto alla presenza di diversi tuoi elettori, non abbia favorito la tua immagine, da

convinto democratico, anche tu sei padre e nonno come me. In Politica, come nella

vita, non è questione di padrini ma conta il fine che si vuole raggiungere, e sono certo, che il nostro dovrebbe essere comune, voler apportare un cambiamento radicale a questa

martoriata città che entrambi amiamo per le nostre radici, figli di questa terra. Il mezzo

per arrivare a ciò potrebbe essere anche diverso in quando siamo siamo entrambi socialista

convinti, che la mia preferenza sia rivolta all’area progressista, tu in quella moderata

conservatrice. E la questione è propria questa: fin quando la diaspora socialista non si

elimina, il riformismo tarderà a realizzarsi, nella sua integrità,

Per l’età e la militanza politica ho conosciuto bene Caldoro senior e Caldoro junior, Tonino

sosteneva tutti i mezzi purché leciti sono utili per vincere, tu Michele sei più simile a Stefano, con le dovute proporzioni, lui non è riuscito a farsi rieleggere Governatore della Campania. Tu, Prof. Izzo, non essere eletto Sindaco di Marano. Ancora una volta, per

chi conosce gli eventi, Marano protagonista.

Franco De Magistris













