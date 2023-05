Marano, il Prefetto ordina la rimozione del murale di “Specchino” e di un’edicola votiva abusiva sorti con i festeggiamenti del Napoli

1.551 Visite

I carabinieri della Compagnia di Marano e i vigili urbani, su ordine del Prefetto di Napoli, stanno intervenendo in piazza Trieste e Trento per rimuovere un murale dedicato a Ciro Iacolare, meglio noto come “Specchino”, e un’edicola votiva abusiva, al cui interno sono state posizionate foto di defunti. Le due opere erano state realizzate durante la fase dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Diversi cittadini della zona stanno protestando contro tale decisione. Le forze dell’ordine sono in attesa di rinforzi, i giovani della zona stanno per ora impedendo che si esegua la rimozione.

Seguono aggiornamenti

Forze antisommossa giunte in piazza. Il murale è stato coperto con vernice.













