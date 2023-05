Stipendi, a luglio busta paga quasi raddoppiata: ecco gli effetti del taglio del cuneo fiscale

188 Visite

Gli effetti del decreto lavoro in busta paga cominceranno a vedersi da luglio. Ma non solo. Grazie agli sgravi derivanti dal taglio del cuneo fiscale, all’accredito della quattordicesima (per chi la riceve) e al rimborso Irpef, una grossa fetta di dipendenti vedrà il proprio stipendio praticamente raddoppiato.

Da luglio i datori di lavoro dovranno rivedere le regole di calcolo per lo stipendio netto dal lordo: grazie alle nuove misure messe in campo dal governo, infatti, per tutti i lavoratori con retribuzione pari o inferiore a 2.692 euro mensili scatta il nuovo taglio della quota contributiva a carico del dipendente, nella misura di un ulteriore 4%.

Taglio del cuneo fiscale

L’articolo 34 del decreto lavoro stabilisce che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero è elevata da due punti a sei punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e a sette punti per i redditi fino a 25mila euro.

Ecco, dunque, gli effetti della nuova “sforbiciata” al cuneo fiscale: taglio di quattro punti che consente di raggungere, per i redditi più bassi, il 7 per cento. Da luglio 2023, si applicherà la riduzione alle buste paga con retribuzione fino a 2.692 euro: sarà pari al 6%; per quelle che non superano 1.923 euro raggiungerà invece il 7 per cento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS