Napoli, biglietti clonati per lo stadio: mazzette agli steward

Un meccanismo delinquenziale che funzionava alla perfezione, prevedendo la complicità di numerosi soggetti: oltre a chi manipolava informaticamente i dati personali stampigliati sui biglietti, sostituendoli con i nomi dei clienti che li acquistavano in un secondo momento, la Guardia di Finanza partenopea ha scoperto che l’associazione si avvaleva della complicità di diverse ricevitorie di Napoli e provincia che anticipavano il «tutto esaurito» accaparrandosi i biglietti per le partite del Napoli, e poi li vendevano, anche via social, a prezzi maggiorati – talvolta anche al doppio – modificando le generalità degli intestatari dei titoli in modo da farle coincidere con i documenti dei tifosi che si presentavano ai varchi di accesso allo stadio. Indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle del comando provinciale guidato dal generale Paolo Borrelli.