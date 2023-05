Amministrative Marano, ballottaggio: oggi il confronto Morra-Izzo

85 Visite

Aria di ballottaggio e confronto in diretta, sulla pagina Facebook di Terranostranews, tra i candidati sindaco Matteo Morra e Michele Izzo. Per saperne di più, per conoscerli meglio, per avvicinarci con maggiore consapevolezza al turno di ballottaggio. Modera il direttore Fernando Bocchetti. Saranno toccati svariate tematiche: amministrative, politiche e territoriali. L’appuntamento è alle ore 15. Non mancate!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS