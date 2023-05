Amministrative Marano, Quarto e Qualiano: affluenza definitiva. Un maranese su due non vota

837 Visite

50,52 per cento. Il dato è basso e non cresce nel secondo giorno utile per votare a Marano. Quasi l’11 per cento degli elettori (48637 in totale) hanno votato oggi. Ieri era ferma al 38,93 per cento. Un maranese su due non si è recato alle urne. Tra un paio d’ore si sapranno i nomi di coloro che, tra gli otto, finiranno in ballottaggio. Tanta disaffezione, troppa: i candidati sindaco non tiravano, alcuni erano e sono palesemente inadeguati a ricoprire il ruolo o poco conosciuti sul territorio.

Qualiano 67,97 alle 15 di oggi, alle passate elezioni era il 72,70. A Quarto, invece, è di poco superiore al 60 per cento, ma il dato non è ancora definitivo.













