Allerta meteo, domani scuole, parchi pubblici e cimitero chiusi a Calvizzano, Mugnano e Villaricca

Allerta meteo Arancione in Campania a partire dalle 21 di stasera e fino alla stessa ora di domani 15 maggio 2023. I sindaci di Calvizzano e Mugnano e la Commissione Straordinaria di Villaricca per evitare pericoli all’incolumità degli studenti hanno annunciato che provvederanno ed emanare apposite ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e dei cimiteri.













