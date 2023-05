La Lazio piega il Sassuolo. Sarri rimanda (ad oggi?) lo scudetto del Napoli

218 Visite

Tutto rimandato a domani, dunque. La Lazio batte il Sassuolo e per il Napoli l’appuntamento con la storia è fissato al match in casa dell’Udinese. Agli azzurri basta un punto per laurearsi campione d’Italia.

Il primo tempo tra Lazio e Sassuolo finisce con il risultato di 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Felipe Anderson al 15′. Allo scadere della prima frazione il Sassuolo sfiora il pari con una conclusione di Frattesi che sbatte sulla traversa. Basic in pieno recupero, nella ripresa, chiude il contropiede biancoceleste e firma il 2-0.













