Calvizzano tra i Comuni Italiani d’Eccellenza: a ottobre l’evento al Senato, Pirozzi: “Siamo virtuosi”

Il Comune di Calvizzano è stato inserito nell’elenco dei Comunitaliani d’Eccellenza a

cura della casa editrice Rde. Il Comitato di redazione ha valutato positivamente la

candidatura dell’ente sull’ambito specifico denominato: “decoro e riqualificazione

urbana” in virtù dei progetti avviati nell’ultimo biennio. Ebbene la proposta è stata

ritenuta congruente con la mission dell’iniziativa. A ottobre nel corso di una

cerimonia ufficiale, che si terrà a palazzo Madama sede del Senato della

Repubblica, il Comune ritirerà il prestigioso riconoscimento. L’Amministrazione

comunale ha illustrato il percorso avviato per promuovere l’arte muraria e la street

art nell’accezione più larga del termine. In particolare sono state comunicate tutte

le opere realizzate nel paese per promuovere la cultura partenopea e locale, ed in

particolare, i murales dedicati alla Sirena Partenope, a Massimo Troisi, le panchine

letterarie dedicate al grande Totò, ad Eduardo De Filippo, Sergio Bruni, Enrico

Caruso, Gigi D’Alessio e Pino Daniele. Il senso è stato quello di dimostrare l’arte

possa contribuire a migliorare l’aspetto di un paese. Calvizzano sarà quindi tra i

protagonisti della pubblicazione dedicata alle eccellenze comunali italiane e sarà

invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a ottobre a Roma,

presso il Senato della Repubblica.

“L’inserimento del Comune di Calvizzano tra i protagonisti della pregiata opera editoriale Comuni Italiani d’Eccellenza, costituisce un importante riconoscimento che certifica la bontà del nostro operato sul lavoro svolto in questi anni sul fronte della rigenerazione urbana. Sono state tante le opere murarie e le panchine realizzate. Non sono mancate le critiche ma avere la possibilità di ricevere due pagine, composte da immagini e testi dedicate al nostro ente su una pregiata rivista di caratura nazionale mi emoziona. Possiamo ritenerci un comune virtuoso e stavolta ad attestarlo non siamo noi amministratori ma un comitato composto da autorevoli personalità di spicco.” – questo è quanto dichiarato dal Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.

IL VOLUME – Comunitaliani d’Eccellenza nasce dal successo di 100 Mete d’Italia e

100 Ambasciatori Nazionali, due importanti pubblicazioni della casa editrice Rde che, nelle passate edizioni, hanno inteso celebrare a vario titolo le realtà locali degne di attenzione e presentate in una cornice istituzionale a Palazzo Madama durante uno straordinario evento-cerimonia. Il nuovo progetto editoriale riprende e fonde tra loro queste esperienze, facendo

leva sulla capacità generativa delle municipalità più illuminate. Un prestigioso comitato d’onore, presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti e composto da personalità di spicco, conferirà il Premio Ambasciatori Nazionali ai 5 comuni ritenuti tra i più encomiabili fra quelli già presenti nel volume.













