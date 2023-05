Amministrative Marano, Schiattarella: “Il nostro schieramento e i canali con il governo centrale per aiutare la città”

Oggi i Maranesi hanno una certezza, se hanno a cuore la loro città e la vivibilità sul territorio in cui risiedono possono sfruttarla. Il nostro schieramento ha la chiara consapevolezza di poter dialogare con il governo nazionale. Ora e per i prossimi 5 anni (se verremo premiati alle elezioni ) l’amministrazione locale e quella nazionale potranno confrontarsi in maniera costruttiva nell’interesse di Marano. Se i cittadini voteranno per noi oltre al dialogo si potranno facilmente attivare quei canali economici e quelle risorse che potrebbero bonificare anni e anni di malgoverno e di malaffare. Le rimanenti liste, soprattutto quelle che non hanno simboli nazionali, ovviamente faticheranno ad arrivare a quei canali che oggi sono indispensabili per portare le risorse di cui il governo della città necessita. Il candidato sindaco, nel suo percorso di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, già da tempo ha attivato ed avviato tali interlocuzioni ed questo il motivo che sia i referenti del territorio che i partiti nazionali hanno in modo convinto appoggiato la candidatura di Barbara Schiattarella. Vi invitiamo per tanto a tenere in giusto conto delle elementari ma fondamentali considerazioni su cui solo il nostro schieramento politico può far affidamento. Per oltre 20 anni la città di Marano è stata annichilita nel non poter vedere cambiare nulla!!! Ora invece si sta delineando quella congiunzione favorevole che vede tutti noi cittadini protagonisti. Auspichiamo che anche gli indecisi nell’interesse della collettività scendano a votare convintamente per la nostra coalizione. Legalità e rapporti con il governo centrale sono le armi che mettiamo in campo per una nuova rinascita economica e sociale di Marano.

Comunicato stampa Schiattarella sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia