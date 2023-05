Napoli, rissa in un locale e minori denunciati

83 Visite

Piazza Enrico De Nicola: rissa all’interno di un locale, tre persone denunciate.

Domenica sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato loro alcune persone in lite in uno chalet poco distante.

I poliziotti sono intervenuti nel locale dove hanno notato tre uomini che si stavano aggredendo fisicamente, due dei quali con alcune ferite al volto, e li hanno bloccati; inoltre, hanno accertato che la lite era nata per futili motivi.

Un 46enne marocchino con precedenti di polizia e due georgiani di 30 e 31 anni sono stati denunciati per rissa; il 46enne ed il 30enne sono stati, altresì, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Soccavo: denunciati due minori.

Ieri notte gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di un’autovettura rubata in movimento su via Marco Aurelio.

I poliziotti, poco dopo, hanno incrociato l’auto segnalata in via del Discobolo ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale lo stesso ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Contieri, ha abbandonato il veicolo insieme al passeggero per proseguire la fuga a piedi ma, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, i due sono stati raggiunti e bloccati; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata dal passeggero nella giornata di domenica in via Vicinale Paradiso.

Un 14enne napoletano è stato denunciato per furto, mentre il guidatore, un 16enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione e gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per inottemperanza all’alt e guida senza patente poiché mai conseguita; entrambi i minori sono stati affidati ai genitori.

Infine, il veicolo è stato restituito al proprietario.













