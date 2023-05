Udinese-Napoli, si decide oggi. Vertice tra le due prefetture

113 Visite

Quando si giocherà Udinese-Napoli? Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, nella giornata di oggi, a Napoli, ci sarà un incontro tra il Prefetto Palomba, il Questore Giuliano, l’Assessore De Iesu e De Laurentiis che si connetteranno con la Prefettura di Udine in mattinata per capire come organizzarsi per la partita tra Udinese e Napoli.

Secondo altre fonti, il Napoli potrebbe rimanere a Udine e partire solo il giorno dopo la gara. In questo caso si festeggerebbe domenica con la Fiorentina, nuovamente al Maradona per ricreare la stessa atmosfera di domenica.













