Festa scudetto, danneggiate decine di auto all’esterno del Maradona

C’è chi ha acceso un fumogeno causando il panico e l’interruzione di pubblico servizio su un treno della Linea 2 della metro e chi ha danneggiato le automobili fuori via Lepanto a Fuorigrotta, davanti allo stadio all’interno del quale si giocava Napoli-Salernitana potrebbe essere presto identificato grazie a numerose immagini amatoriali e di videosorveglianza. Stanno infatti circolando numerosi video che testimoniano gli atti di puro vandalismo in una giornata tutto sommato di festa per i tifosi della squadra azzurra (al netto del risultato in campo, solo parzialmente positivo).













