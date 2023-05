La connessione tra mal di gola e reflusso gastroesofageo

Nella maggior parte dei casi intervenire direttamente sulle cause del reflusso gastroesofageo è la soluzione adatta, ma in alcune circostanze può essere utile assumere farmaci antinfiammatori.

I farmaci più comunemente prescritti sono gli antiacidi, noti come inibitori di pompa protonica (ppi) e può essere utile assumere magaldrati per la protezione delle mucose. In altre situazioni potrebbe essere utile assumere farmaci procinetici, per facilitare lo svuotamento dello stomaco e, soprattutto: migliorare la propria alimentazione ed evitare abitudini alimentari scorrette e dannose.

Prima di prescrivere un trattamento per la faringite e la laringite da reflusso gastroesofageo è fondamentale effettuare tutti gli esami diagnostici e determinare con precisione le caratteristiche del disturbo. Solo successivamente è possibile procede alla prescrizione farmacologica.