Amministrative Marano e polemiche. L’imprenditore Sansone chiama in causa l’imprenditore Simioli

Noi amministreremo 5 anni, stanne certo, se gli elettori ci daranno fiducia. Noi non abbiamo tolto il mercato pannino o quello ortofrutticolo o mandato il campo sportivo allo sfascio o una villetta comunale. Ormai il Ciaurro è invivibile. Marano è come un colabrodo: perdite di acqua dappertutto, fogne che si riversano sotto i fabbricati, strade chiuse e nessuno le riapre. Cittadini con super tasse, disservizi totale o tante altre cose fatte anche con Cavallo, dove tu eri consigliere. Citare il mio nome a che proposito? Per dire che sono tuo amico? Non ho bisogno di farmi pubblicità, non mi serve. Saranno gli elettori a dare i risultati. Intanto l’ultima amministrazione era Pd. Alla apertura della vostra campagna elettorale ho visto tanti big politici. Ma cosa anno fatto fino ad ora per Marano? E potrei elencare tante altre cose, signor Eduardo.

Gentile direttore, sono Mario Sansone e rappresento la lista Insieme si può a sostegno del candidato sindaco Michele Izzo. Voglio rispondere a un commento del signor Simioli Eduardo, manager del candidato sindaco Morra Matteo. Voglio ringraziare Simioli per gli elogi che mi fa e ricambiarli. Io, nella amministrazione Liccardo, non ero candidato. Ma mio figlio, il dottor Giorgio Sansone, lo era. Noi mai siamo stati citati nello scioglimento, come nemmeno qualcuno candidato con voi. Il signor Simioli può farmi pubblicità solo se io gli consento di fare il mio nome. E non capisco perché lo ha fatto. Secondo lui può giocare con tutti. Ora ci sono in campo e mi vanto di essere nella coalizione di Izzo sindaco, persona conosciutissima per la sua onestà e professionalità. Se la commissione di accesso e il prefetto o un magistrato decidono ministero sciolgono un comune non lo fanno per gioco, caro Eduardo. Ma perché lo Stato c’è. E in tanti lo vogliono sfidare ?