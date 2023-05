Eventi Maggio 2023 al Museo Filangieri

77 Visite

CRIMINI IRRISOLTI

Sabato 6 Maggio alle 19.00 Rita Tour – Round Italian art ci accompagnerà in un avvincente gioco/indagine.

Un efferato omicidio è avvenuto nelle sale del Museo. Dopo aver ascoltato i principali indiziati, la polizia brancola nel buio. C’è bisogno di sguardi attenti e suggerimenti…C’è bisogno di voi!

I partecipanti saranno coinvolti nella risoluzione del crimine. Durante l’indagine, sarà possibile gustare un buon bicchiere di vino (o bibita) accompagnato da taralli.

Quando: Sabato 6 Maggio alle 19.00

L’evento è consigliato dai 16 anni in su.

Durata: circa 1 ora e 30

Costo: €20 a persona (include ticket di ingresso, gioco/crimine e aperitivo)

Info e prenotazioni: +39 351 199 5125

CACCIA AL TESORO

Domenica 14 Maggio alle 11.00 i bambini sono invitati per una mattinata all’insegna del divertimento: giochi, indizi e altre attività condurranno i giovani partecipanti alla scoperta della storia e dei segreti del Museo e della collezione del Principe!

Quando: Domenica 14 Maggio alle 11.00

L’evento è consigliato dai 6 ai 12 anni

Durata: circa 1 ora e 30

Costo:

€10 euro a bambino (comprende ticket d’ingresso al museo, visita guidata, giochi e premi).

Genitori e accompagnatori pagano solo il ticket di ingresso al Museo di €5 a persona.

Info e prenotazioni: +39 351 199 5125

YOGA

Sabato 20 Maggio il museo ospiterà due tipi di yoga: alle 11.00 il dinamico Vinyasa Flow con Stefania Cristiano, mentre alle 17.00 il più meditativo Hatha Yoga con Vincenzo Improta.

Sotto la luce naturale del magnifico lucernario e adagiati sullo splendido pavimento maiolicato, circondati dal calore della boiserie in legno noce e dai capolavori della pinacoteca, storia e bellezza sprigioneranno la loro energia stimolando un’esperienza di intensa suggestione. La scelta del Museo Filangieri non è casuale: non solo per l’incanto dell’ambiente, ma anche per il messaggio del nonno del suo fondatore, Gaetano Filangieri Sr, che poneva la persona e il benessere psico-fisico alla base della sua filosofia. Una delle sue idee più rivoluzionarie, infatti, fu proprio il considerare inalienabile, per ogni persona, il diritto alla felicità.

Quando: Sabato 20 Maggio

11.00 Vinyasa Flow con Stefania Cristiano

17.00 Hatha Yoga con Vincenzo Improta

Il costo per ciascuna sessione è di €20 comprensivi di diritti di prevendita. I biglietti sono acquistabili al link: https://shop. visitarefilangieri.it/it/ biglietti

Info: +39 3715217747

Non essendoci uno spogliatoio è importante indossare abiti comodi e portare con sé il tappetino, un plaid o una felpa e un paio di calzini. Il Museo è attento all’ambiente e cerca di limitare l’uso della plastica: per chi viene con una propria tazza, alla fine della pratica sarà disponibile una tisana calda.













