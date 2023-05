Udinese-Napoli, domani la decisione sull’orario di gara

122 Visite

L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita»: lo ha riferito, all’Ansa, il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con il Napoli di giovedì 4 maggio, per motivi di ordine pubblico.

Ogni possibile istanza in proposito viene, quindi, rinviata a domani, al termine del summit. Tra le ipotesi che circolano per il possibile fischio di inizio anticipato, per far disputare la partita alle 18 o alle 18.30, fermo restando che una mancata vittoria della Lazio sul Sassuolo, nella gara di mercoledì alle 21, garantirebbe lo scudetto ai ragazzi di Spalletti e alla città di Napoli davanti alla Tv.













