Marano, abusi edilizi: ordinanza di demolizione per un ampliamento in via Moyo

Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per violazioni urbanistiche (abusi edilizi) emessa nei confronti di una donna residente nella zona collinare di Marano, via Moyo per la precisione. L’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico comunale, sulla scorta della relazione degli agenti della municipale, è dettata dalla scoperta di un ampliamento in mancanza di qualsivoglia titolo edilizio. Gli abusi sono stati commessi in zona agricola del vigente piano regolatore, con vincolo paesistico, e in zona rossa e a rischio vulcanico dei Campi flegrei. L’interessata ha 90 giorni per rimuovere gli abusi. Trascorso questo lasso di tempo, il bene potrà essere acquisito dal Comune di Marano.













