Il Powerchair Football approda a Calvizzano, sabato in scena la partita dell’amicizia tra Spider Boys Arzano e l’Asd Oltre Sport Bari

Sabato 15 aprile 2023 sul rettangolo del Palazzetto dello Sport PalaRaffaella di Calvizzano, lo Spider Boys Arzano e l’Asd Oltre Sport Bari si sono sfidati in una bellissima partita dell’amicizia che ha rappresentato per i presenti un’occasione per conoscere da vicino il powerchair football, uno sport inclusivo e avvincente.

L’iniziativa è stata organizzata e patrocinata dal Comune di Calvizzano in collaborazione con l’Associazione ASD Liberi di Sognare. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giacomo Pirozzi che in un post sulla sua pagina Facebook che ha commentato l’evento: “È stato un match avvincente, emozionante, ricco di spunti di riflessione. Si è tenuta ieri al Palazzetto dello Sport PalaRaffaella di Calvizzano la partita di Powerchair Football (c.d. Calcio su carrozzina)tra “Spider Boys Arzano e Oltre Sport Bari”. Sono accorsi in tanti a Calvizzano per scoprire questo nuovo sport che aiuta tanti giovani ragazzi a trasformare la disabilità in opportunità. Nei loro occhi c’era tanta grinta, tanta passione, tanta felicità. In quei minuti di gara ho visto la gioia risaltare sui loro volti. A dire la verità questi ragazzi ci hanno dato una vera e propria lezione di vita perché riescono a superare le difficoltà delle proprie patologie con una forza disarmante. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti: l’Asd Liberi di Sognare da cui nasce la squadra degli Spider Boys, la società Oltre Sport Bari che ha impiegato 250 km per raggiungerci, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla gara, il pubblico, i dirigenti, gli allenatori, insomma tutti. Continueremo a dare delle opportunità a queste associazioni, continueremo a fare tanto per il sociale, rivedremo sicuramente il PowerChair Football a Calvizzano.”