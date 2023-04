MARANO, ELEZIONI. POTERE AL POPOLO: BASITI DALLE DICHIARAZIONI DI IZZO, EVVIVA LA SOLIDARIETÀ POPOLARE!  

113 Visite

Rimaniamo basiti dalle affermazioni del candidato sindaco Michele Izzo che chiede la sospensione delle donazioni di pacchi alimentari durante il periodo elettorale da parte di quelle realtà del mondo della Chiesa e del terzo settore che da anni reggono il peso di una crisi economica e sociale mai vista dal dopoguerra in poi e che permettono a tantissime famiglie della nostra comunità di “tirare avanti” in attesa che la Politica – che il signor Izzo vorrebbe rappresentare – decida di porsi come priorità il benessere di tutti i membri di una comunità.

Affermazioni che troviamo oltremodo fuori dal mondo e che mettono in risalto come il candidato sindaco Izzo forse non sia la persona più adatta a guidare Marano perché altrimenti avrebbe capito da solo che senza quelle donazioni centinaia di famiglie resterebbero letteralmente senza cibo per un mese intero. Così come capirebbe che non vi possa essere alcun rischio di “voto di scambio” per quelle attività sociali e mutualistiche che a Marano vivono ininterrottamente da anni e che di certo non nascono in periodo di campagna elettorale.

Affermazioni che ci fanno sorridere ulteriormente se poi pensiamo che, nello stesso comunicato, il candidato sindaco Izzo fa appello alla moralità etica quando uno dei suoi principali sostenitori e candidato consigliere comunale con la lista “Insieme si può”, Salvatore De Stefano, ha già inaugurato la stagione delle affissioni abusive dei manifesti elettorali.

Parole quelle di Izzo che fanno ben capire il suo modo di intendere la Politica che, poi, è uno dei motivi che ci hanno spinto a partecipare a questa tornata elettorale: dimostrare con i fatti – come facciamo da anni – che in politica non tutti hanno un secondo fine e che il bene collettivo viene prima di qualsiasi interesse personale e che non sarà un comunicato malriuscito che farà mancare il nostro aiuto ed il nostro supporto a chiunque ne avesse bisogno, perché quella che noi da anni – faticosamente ed orgogliosamente – proviamo a costruire è una comunità umana e solidale che non lascia nessuno solo! e speriamo che come noi nessuno si lasci limitare nel praticare solidarietà.

NOTA STAMPA

