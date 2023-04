La Chiesa Valdese finanzia il progetto della “Bottega dei semplici pensieri ODV” nel bene confiscato di Casa Mehari

86 Visite

Parte il progetto “In viaggio con la Mehari”, l’iniziativa finanziata grazie ai fondi dell’8X1000 alla Chiesa Valdese. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza dei beneficiari sui temi della legalità e dell’inclusione e, allo stesso tempo, implementando la coesione sociale sul territorio. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di un polo culturale con la realizzazione di attività che mirino alla diffusione della cultura della legalità che nasce all’interno di Casa Mehari, bene confiscato alla camorra situato in via Nicotera n. 8 a Quarto, in provincia di Napoli, affidato a titolo gratuito a La Bottega dei Semplici Pensieri ODV in partenariato con altre realtà provenienti dal terzo settore (Cooperativa Sociale La Quercia Rossa, Dialogos – associazione di promozione sociale, associazione culturale Artemide).

Il progetto propone la creazione della “Biblioteca Mehari” sarà la prima biblioteca civica della Città di Quarto, un luogo aperto ai cittadini: un angolo di approfondimento e condivisione e un’occasione per informare, presentare e stimolare la lettura, la cui realizzazione sarà seguita e coordinata dalle associazioni a cui è affidato il bene.

Con l’apertura della Biblioteca e la creazione del primo spazio di incontro e di approfondimento per i cittadini del territorio di Quarto e dintorni, il progetto prevede la calendarizzazione di incontri, dibattiti e workshop riguardo ai temi di cui si fa diffusore. Gli incontri ospiteranno autori, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e enti operatori del Terzo Settore che si confronteranno con i partecipanti sui temi della cultura e della legalità e sulle sfide da intraprendere per perseguire l’obiettivo di educazione alla legalità. Gli eventi sono pensati per coinvolgere in particolar modo gli studenti delle scuole secondarie, medie e superiori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS