Mugnano, sindaco assunto dal Comune di Giugliano. La nota dell’ex assessore Imbimbo

Come accadde già nel 2019 sono costretto ad intervenire nel dibattito politico quando la politica viene meno ai suoi doveri di moralità e trasparenza assoluti che essa richiede. Allora il Sindaco non aderiva alle proposta regionale per dar modo a tutti i campani di venire a lavorare presso il nostro Comune, ma non disegnava contemporaneamente di partecipare egli stesso ad un concorso regionale. Oggi invece, guarda caso, proprio grazie al criterio di disponibilità regionale trova collocazione come lui stesso afferma presso il vicino Comune di Giugliano.

Prendo invece atto con soddisfazione dei chiarimenti da lui forniti. Sarebbe stato opportuno per il ruolo che ricopre informare prima la popolazione della delicata vicenda e non dopo, solo a seguito di più che legttime richieste di chiarimenti.

Ripropongo però in conclusione una domanda che la stessa base del PD si sta ponendo e sulla quale Sarnataro ha furbescamente glissato. Era opportuno? È opportuno che un Sindaco in carica accetti di essere assunto da un Sindaco del comune vicino per giunta dello stesso partito alimentando dubbi sulla trasparenza dell’operazione? A me, come ad ogni cittadino, la risposta pare scontata.

Solo per chiarezza devo infine ricordare che la vicenda “mensa” fu ereditata dalla precedente giunta che aveva addirittura sospeso il servizio. I bambini cioè non avrebbero più mangiato a scuola. Io, nominato a luglio, tempestivamente, bandii una gara, e solo a seguito di un errore procedurale nell’espletamento della gara dovuto agli uffici e per nulla imputabile a me si determinarono dei ritardi.

La vicenda risale ai primissimi mesi di giunta. Restai in carica ancora per più di un anno curando due edizioni della Festa patronale, portando a Mugnano la sua prima notte bianca, e dando impulso a tutto il tessuto associativo e culturale ancora fortemente presente su tutto il territorio, a testimonianza del fatto che Sarnataro deve particolarmente amare gli incapaci in giunta. Probabilmente risponde al vero il detto che i mediocri riescono a emergere solo contornandosi di incapaci.

Sul giudizio soggettivo sulla mia capacità o incapacità umana professionale e politica giudicheranno i cittadini e il tempo. Dormo sonni tranquilli. Tranquillissimi. Non so quanto tranquillamente invece possa dormire lui poichè il giudizio dei cittadini sul suo operato dopo ormai 8 anni, e vista la devastante cementificazione in atto, è chiaro a tutti e alquanto impietoso. Ed “incapace” di tenere a bada gli affaristi è tra quelli ascoltati il giudizio più tenero.

Mario Imbimbo, ex assessore Comune di Mugnano













