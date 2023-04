Auto contro la folla a Tel Aviv, morto l’italiano Alessandro Parini

92 Visite

Si chiama Alessandro Parini, ed è un avvocato romano di 35 anni, l’italiano morto nell’attentato avvenuto questa sera nel centro di Tel Aviv.

Un’auto si è scagliata contro i pedoni sul lungomare della città. Si sono sentiti anche degli spari. Come confermato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, altri due italiani sono rimasti feriti “ma non sarebbero gravi”.

Tajani: “Terrorismo di matrice islamica”

“Condoglianze mie personali e del governo alla famiglia, è difficile parlare con un padre che perde un figlio di 35 anni. Proprio stamane ho parlato con il ministro Cohen per esprimere solidarietà dopo gli attentati degli ultimi giorni. Il rischio di escalation c’è”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg1 parlando dell’attentato di Tel Aviv. “L’attentato di questa mattina, quello di questa sera, un terrorismo di matrice islamica che sta alzando i toni dello scontro. Condanniamo fermamente quello che è accaduto, la vittima è un italiano, una vittima innocente, noi non possiamo che usare parole di grande fermezza. L’unità di crisi della Farnesina è a disposizione di tutti i cittadini italiani”, aggiunge il ministro.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Lo rende noto palazzo Chigi.

La premier esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito.

Meloni e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani.

Intanto la Farnesina sta svolgendo delle verifiche sulla notizia diffusa dai media israeliani. “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv”, ha commentato in un tweet il ministero degli Esteri.













