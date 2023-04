Il Lecce è generoso, ma il Napoli passa di misura

125 Visite

Lecce generoso, ma alla fine passa il Napoli: reti di Di Lorenzo e sfortunato autogol del portiere salentino. Nel mezzo il gol dei padroni di casa di Di Francesco. Gara tosta, combattuta, il Lecce ce la mette tutta, il Napoli però non si disunisce e porta a casa tre punti importantissimi, soprattutto per il morale fiaccato dalla brutta prova offerta con il Milan. Ora testa alla Champions. Poi ci si ritufferà in campionato. Il traguardo è sempre più vicino.













