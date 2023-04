La Campania per la prima volta sul tetto d’Italia: la Rappresentativa Under 17 vince TDRC5. Sconfitta la Sicilia

78 Visite

Una serie di sorpassi e controsorpassi hanno contraddistinto una finale per cuori forti. Alla fine l’ha spuntata la Campania per 4-2 sulla Sicilia, alla finalissima del Torneo delle Regioni Calcio a Cinque in Veneto. La squadra di mister Mangiacapra ha conquistato il titolo per la prima volta nella sua storia.

“Sono soddisfatto ed orgoglioso – dichiara il Responsabile Regionale del Calcio a Cinque Vincenzo Boccarusso, – l’abbiamo desiderata tantissimo. Ho difeso le mie scelte e queste hanno pagato, il nostro futsal giovanile è vivo ed ha futuro. Ci sono le basi per fare bene ed anche le altre squadre lo hanno mostrato, la caparbietà è un valore aggiunto. Mi preme ringraziare il presidente Zigarelli e l’amico Giovanni Belcuore, non mi hanno mai lasciato solo. L’impegno verso i calcettisti è stato impeccabile e loro hanno fatto qualcosa di grande davvero”.

“Una giornata storica e indimenticabile per tutta la Campania. Questi ragazzi ci hanno regalato emozioni uniche, hanno dimostrato tutto il loro valore agonistico e il grande attaccamento alla maglia. Un plauso va a tutti loro e allo staff. In questo Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque il futsal campano in tutte le categorie ha dimostrato tanta qualità ed è palese tutto l’impegno profuso dalle società per la crescita dei calcettisti. Un ringraziamento sentito al nostro Responsabile Boccarusso per la grande passione e per l’entusiasmo che ha saputo trasmettere a tutto il gruppo”. Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli.

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 la partita è letteralmente esplosa nella ripresa. Campania subito avanti, ripresa e superata in meno di un minuto dalla Sicilia. Dal 12’ al 14’ i campani hanno ribaltato il risultato e chiuso sul 4-2. I due gol di Ciullo sono arrivati nei momenti più complessi della sfida. Il ragazzo chiude il TDR con sette centri. A segno anche Morelli e De Simone, otto firme in due in questo torneo. Alla Sicilia non sono bastati i gol di Urso e Castiglione (cinque sigilli nella competizione).

In finale a secco Di Donato (Campania) che oltre allo scudetto conquista il titolo di capocannoniere di categoria con 8 centri.

SICILIA-CAMPANIA 2-4 (0-0 p.t.)

SICILIA: Cassarino, Zappulla, Alessi, G. Musumeci, Castiglione, Cutruneo, Tosto, Urso, Sanalitro, M. Musumeci, Ciccia. All. Terranova

CAMPANIA: Ciullo, Del Grosso, Barretta, Morelli, Patti, Piccolo, Ciullo, Di Donato, De Simone, Laurenza, Senese. All. Mangiacapra

MARCATORI: 5’10” s.t. De Simone (CAM), 8’38” Urso (SIC), 9’17” Castiglione (SIC), 12’14” Ciullo (CAM), 14’30” Morelli (CAM), 17’19” Ciullo (CAM)

AMMONITI: Cutruneo (SIC), Morelli (CAM)

ARBITRI: Stefano Marconi (Verona), Simone Di Filippo (Treviso) CRONO: Andrea Dal Col (Belluno)