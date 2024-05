Marano, il consigliere De Stefano: “Siamo ormai al degrado ambientale e all’inefficienza amministrativa”

295 Visite

Ieri mattina mi sono recato presso il comune di Marano per incontrare il responsabile Vittorio Iorio e segnalare una situazione critica nei pressi della scuola Darmon a San Rocco. Adiacente all’uscita della scuola elementare, c’è una piazzola invasa da erba alta e infestata da insetti vari. Questa condizione rappresenta un pericolo per i bambini che frequentano la scuola, motivo per cui ho ritenuto urgente richiedere un intervento.

Tuttavia, il signor Iorio mi ha informato che non sarà possibile intervenire prima del 27 maggio. Trovo inaccettabile questo ritardo, soprattutto considerando che si tratta della sicurezza dei bambini. La mancanza di tempestività in un caso del genere è un chiaro segno di inefficienza amministrativa. Solo cinque giorni fa, durante la festa della mamma, molte persone che si sono recate al cimitero di Marano hanno trovato un vero e proprio scempio. Questa amministrazione ha dato deleghe a destra e a manca, ma siamo sicuri che questa strategia funzioni? Da ciò che ci risulta, purtroppo no, poiché, nonostante un consigliere delegato appositamente per il cimitero, la situazione è rimasta trascurata e indecorosa. Dopo circa un anno di mandato, sembra non esserci alcun beneficio visibile. Ovunque si guardi, si vedono solo erbacce e cumuli di spazzatura. La gestione del verde pubblico e della raccolta rifiuti lascia molto a desiderare, e la responsabilità ricade in parte proprio sul signor Iorio, che è responsabile del RUP (Raccolta Urbana dei Rifiuti) e di altri settori, purtroppo, mal gestiti. Alla luce di questi fatti, è lecito chiedersi se il responsabile stia svolgendo adeguatamente il proprio lavoro. La mancata manutenzione degli spazi pubblici e la gestione inefficiente dei rifiuti sono problemi che non possono essere ignorati. Forse è arrivato il momento di rivedere le deleghe assegnate e prendere provvedimenti concreti per migliorare la situazione. Questa amministrazione sembra essere più abile a lamentarsi della mancanza di risorse umane ed economiche, che a trovare soluzioni efficaci ai problemi quotidiani dei cittadini. La comunità merita un’amministrazione che si impegni realmente a migliorare la qualità della vita, affrontando con prontezza e competenza le criticità segnalate. Salvatore De Stefano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews