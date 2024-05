Scoperto e denunciato “Fleximan”: ecco chi è l’uomo che ha distrutto gli autovelox

245 Visite

Individuato Fleximan, l’uomo accusato di aver tagliato con un flessibile almeno cinque pali che sorreggevano gli autovelox in provincia di Rovigo. A denunciarlo i Carabinieri di Adria e il Nucleo operativo radiomobile. Si tratterebbe di un uomo di 42 anni con precedenti penali, residente in Polesine ma nato a Padova. Sarebbe stato identificato grazie a un video. Durante la perquisizione della sua casa sono stati sequestrati tutti gli elementi necessari all’indagine. Mentre il reato ipotizzato nei suoi confronti sarebbe quello di danneggiamento.

In totale, sono cinque gli episodi che vengono attribuiti all’indagato, in provincia di Rovigo: due danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale; e a Rosolina il 3 gennaio scorso, lungo la Statale 309 Romea. In tutti e cinque i casi l’uomo avrebbe operato con le stesse modalità, tagliando nettamente – con un flessibile – il palo che sorregge i misuratori di velocità.













