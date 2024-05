Marano, sopralluogo (beffa) dei consiglieri nella Sime costruzioni che i commissari avevano indicato come sede per una parte dei ragazzi di San Rocco. Ed è giallo sui fondi spesi per il restyling e sulla mancanza delle chiavi. Assente anche il sindaco

562 Visite

Sopralluogo dei consiglieri comunali – senza il sindaco Morra (ed è tutto dire) – e solo in una parte della Sime costruzioni, confiscata alla camorra. Ed è subito giallo: il sindaco, che pure aveva convocato o comunque promosso l’incontro con i consiglieri, non era presente. I consiglieri che hanno eseguito il sopralluogo nei locali Sime riferiscono di anomalie e criticità negli ambienti che dovrebbero essere adibiti ad uffici della scuola (abusiva) di San Rocco. Sopralluogo incompleto, però, perché i consiglieri non hanno potuto accedere nella parte che dovrebbe accogliere parte dei ragazzi della scuola di San Rocco. Mancavano le chiavi, assurdo. Quindi non è chiaro se i lavori, con 65 mila euro annunciati dai commissari, hanno riguardato gli uffici della Sime o la parte della scuola che oggi però non è stata visitata. Secondo il Rup che si occupò dei lavori e dei vigili urbani che seguirono l’iter, i locali erano perfettamente funzionanti.

Erano presenti i consiglieri Izzo, Schiattarella, Fanelli, Savanelli, Baiano, De Stefano, Di Luccio e altri consiglieri di maggioranza.













