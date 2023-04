I guardrail rubati tra Melito, Scampia e Mugnano e il traffico in tilt. La solita solfa, Napoli nord nella morsa di ladri e delinquenti

149 Visite

Per ore e ore traffico in tilt nell’area a nord di Napoli. A provocare pesanti disagi alla circolazione nel pieno delle feste pasquali, con momenti difficili per gli automobilisti, è il furto di parti di guardrail sull’asse viario Melito – Scampia. Sul posto ieri è intervenuta la polizia locale, che ha scorto un uomo il quale si è dileguato alla vista degli agenti all’interno dell’insediamento Rom di viale della Resistenza.