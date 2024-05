Fico operato di nuovo: rimossi tessuti in necrosi, è ancora grave

160 Visite

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. “Ci vorranno ancora alcuni giorni prima di conoscere definitivamente il decorso post-operatorio”, fa sapere il ministro della Difesa Robert Kaliňák in un briefing davanti all’ospedale di Banská Bystrica, dove il premier è ricoverato. “Le condizioni di salute del primo ministro rimangono molto gravi ma stabilizzate”, ha chiarito.

“Il paziente è stato sottoposto ad una tac di follow-up, sulla base della quale il consulto medico ha deciso una revisione. È una procedura standard comune a qualsiasi paziente. Il tessuto necrotico lasciato dalla ferita da arma da fuoco è stato rimosso”, ha detto la direttrice dell’ospedale Miriam Lapuníková, citata dai media locali. Il trasferimento del premier a Bratislava citato precedentemente non è in considerazione per il momento.

Il ministro della difesa ha inoltre riferito che la Slovacchia ha ricevuto diverse offerte per trasferire il primo ministro Fico all’estero. “Li ho ringraziati ma ha detto che non ho mai mai avuto dubbi sul fatto che qui sia in buone mani”.













