Marano, campetto esterno D’Azeglio di nuovo in condizioni penose. La lettera del prof Alfano

300 Visite

Carissimo Direttore,

sono il prof.re Alfano Ivan della scuola Massimo D’Azeglio.

Come ricorda lo scorso anno, io e alcuni collaboratori scolastici ripristinammo il campo esterno per poter svolgere attività sportiva nei mesi di giugno e luglio. Purtroppo quest’anno ci risulta impossibile poiché come ha scritto ed evidenziato lei in un suo precedente articolo la situazione degli esterni della scuola è veramente PENOSA. Le immagini 1 e 2 rappresentano il campetto esterno, la numero 3 la nostra aula all’aperto, la 4 alberi che entrano all’interno della scuola mentre la 5 è l’esterno della scuola. Non le ho inviato quella della villetta adiacente l’istituto perché me ne vergogno. Avrei tanto e tanto da dire ma ” Le chiacchiere se le porta il vento”. Il verde della scuola dovrebbe essere curato per usufruirne tutto l’anno. Anche qui noto ” Chi figli e chi Figliastri”….Non credo che la sicurezza di tutti gli alunni sia da mettere in secondo piano…ma questa non è una mia scelta.

Ivan Alfano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews