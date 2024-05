Marano. Sopralluogo nel bene confiscato alla Sime Costruzioni, Izzo e De Stefano: “Uno schiaffo alla collettività, assenza di chiavi e Sindaco non presente”

182 Visite

Lunedì 13 maggio u.s. con PEC istituzionale alle ore 19,08 veniva comunicato a tutti i consiglieri comunali da parte del Presidente del Consiglio Comunale,che oggi venerdì 17 maggio alle ore 15,30 vi sarebbe stato un sopralluogo presso Immobile confiscato della Sime dì via Puccini,per contestare lo stato dei luoghi in vista dell’ apertura dell’ anno scolastico prossimo. Questi, locali come da indicazioni della commissione prefettizia avrebbero dovuto ospitare una parte degli alunni dell’ I. C. San Rocco, nello stesso immobile starebbero stati spesi circa 60 mila euro per la ristrutturazione.

Oggi pomeriggio come da appuntamento via PEC i consiglieri comunali si sono recati sul bene confiscato e sono rimasti basiti dal fatto che hanno potuto visitare solo la parte che ospitava gli uffici della Sime costruzioni, che versano in condizioni pessime. A occhio nudo non si riscontrono lavori dì ristrutturazione effettuati da poco tempo,tutti i locali sono in pessime condizioni con pareti e soffitte umide e scrostate,mancanza dì servizi igienici adatti ad ospitare alunni e barriere architettoniche non eliminate,dal piano terra si accede al primo piano attraverso una scala a chiocciola è presente un ascensore interno.

All’ esterno di questa parte dell’ immobile visitato le soffitte sottostante ai terrazzini dei piani superiori mostrano crepe e scrostamento pericolosi per l’ incolumità dei viandanti.

L’ altra parte dell’ immobile sequestrato che ospitava la scuola Garden House era chiusa e nessuno aveva o sapeva dov’erano le chiavi motivo che ci ha precluso visitare i detti locali.

L’ assenza del primo cittadino e il non avere le chiavi di una parte dell’ immobile dopo una settimana dall’ invito fatto a consiglieri comunali è segno di poco rispetto dei consiglieri e del ruolo che istituzionalmente ricoprono da parte del Sindaco Morra e di chi doveva adoperarsi affinché il sopralluogo avvenisse nell’ intera struttura confiscata. Inoltre , questo comportamento è uno schiaffo alla collettività che chiede trasparenza, rispetto della democrazia partecipativa. Sindaco se ci sei batti un colpo.

Michele Izzo e Salvatore De Stefano, Consiglieri Comunali di minoranza.













