EMILIANO IN ANTIMAFIA, RASTRELLI (FDI): LA SINISTRA VIOLA L’ETICA PUBBLICA

“Ai pretoriani del politicamente corretto diciamo solo che dovrebbe essere Emiliano e il suo Pd a chiedere scusa ai cittadini pugliesi per atteggiamenti politici fuorvianti e privi del più elementare senso delle istituzioni”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, componente della commissione Antimafia, Sergio Rastrelli, per il quale “il Pd, con la sua stucchevole melassa dell’antimafia sociale, alla prova dei fatti si schiera dalla parte di chi ha palesemente violato l’etica pubblica in più occasioni, sprezzante delle leggi e del buonsenso”. “Quando i cattivi maestri smetteranno di dare lezioni di democrazia, sarà troppo tardi per Bari, per la Puglia e per l’Italia intera”, conclude Rastrelli.

