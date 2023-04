Napoli, scontro aperto tra De Laurentiis e gli ultras: “Non sono tifosi, ma delinquenti”

94 Visite

Un faccia a faccia che non si placa. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del convegno ‘Verso lo stadio del futuro’ organizzato dalla Serie A al Coni, si è espresso in merito agli scontri tra i tifosi partenopei in curva allo stadio ‘Maradona’, dando addosso alla parte più calda del tifo napoletano: “È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”. Poi un’altra bordata a chi si è lamentato per il caro biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan: “Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus”.













