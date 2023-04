ELEZIONI MARANO, L’ANTIMAFIA HA GIA’ ACCESO I RIFLETTORI SU CANDIDATI SINDACO E PAPABILI CONSIGLIERI

173 Visite

Già accesi i riflettori dell’antimafia sui papabili candidati sindaco e consiglieri. Nel comune reduce da 4 scioglimenti per mafia si continua a scherzare col fuoco e anche candidati di esperienza o di una certa età stanno per imbarcare chi non dovrebbero imbarcare. Gli organi competenti, Procure (Napoli nord e Napoli e prefettura) sono già allertate e sul pezzo.

Con qualche candidato di centrosinistra o sinistra ci sono imprenditori borderline, ex consiglieri, anche di maggioranza, di amministrazioni sciolte o sindaci arrestati. Con qualche candidato di centro e centrodestra, imprenditori borderline ed ex consiglieri reduci dall’ultimo scioglimento. A destra non va meglio e non va meglio nemmeno tra i candidati che si presenteranno sostenuti da liste civiche. Un nuovo scioglimento alle porte? L’iter non è semplice e comunque prende almeno un paio di anni. Quel che è certo è che le parole rinnovamento e discontinuità sono state ignorate da quasi tutti i partecipanti alla tenzone elettorale.













