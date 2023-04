Arzano, la voce: parcheggiatori abusivi e fiorai padroni del cimitero

95 Visite

Fiorai e parcheggiatori abusivi padroni del cimitero: benvenuti nel paese delle illegalità. Sarebbero decine e decine le segnalazioni dei cittadini che si recano al cimitero di via Porziano, per denunciare che lo spazio antistante al camposanto di proprietà del comune di Arzano è presidiato costantemente da una massiccia presenza di parcheggiatori abusivi e fiorai che si sono appropriati dell’area ad uso parcheggio. Ogni giorno chi si reca al consorzio che ingloba anche i comuni di Casavatore e Casoria per la commemorazione dei propri defunti, da diversi anni, si trova a fare i conti anche con la criminalità locale che può contare, attraverso propri adepti e parenti, su incassi di tutto rispetto. E’ da settimane oramai che l’area è diventata particolarmente invivibile. I fiorai, alcuni dei quali senza alcuna autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, hanno trasferito gli stand per la vendita sull’uscita di emergenza del parcheggio e trasformato la restante parte in area di sosta a pagamento da soggetti che mostrano di essere totalmente impuniti. Intanto sulla centralissima via Napoli sono tronate le bancarelle abusive tra via Pescara e via Bari, mentre via Galilei sono stati dipinti i pali della pubblica illuminazione.

Carlo Strazzullo













