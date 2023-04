Aggressione e tentata rapina al sindaco di Cardito: era in auto con la figlia

150 Visite

Giuseppe Cirillo è stato vittima di un tentativo di rapina mentre era in auto con la figlia. Cirillo, mentre stava rientrando a casa, è stato avvicinato da due malviventi che, sotto minaccia di una pistola, gli hanno intimato di consegnare l’auto e tutti gli oggetti di valore. Dopo alcuni minuti di resistenza da parte del primo cittadino i due si sono dati alla fuga. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Tanti i messaggi di vicinanza per Cirillo. Tra questi c’è quello del consigliere della città Metropolitana Salvatore Pezzella: “Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con l’ennesima brutta notizia: il primo cittadino di Cardito, nonché Vicesindaco in Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo è stato vittima di un violento tentativo di rapina mentre era in auto con la figlia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS