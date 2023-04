Giugliano, che scoppola: il Catanzaro passa al Partenio-Lombardi

118 Visite

Inizia la gara. Al 6′ Catanzaro in vantaggio con un colpo di testa di Gatti. Al 10′ ci prova Brignola, palla fuori. Al 13′ tentativo Giugliano, nulla di fatto. Al 16′ raddoppio degli ospiti con Curcio che batte Sassi. Al 36′ occasione Giugliano con Salvemini, si supera Fulignati. Termina il primo tempo con il risultato di 2-0 per il Catanzaro.

Inizia il secondo tempo. Al 4′ doppia occasione Catanzaro con Curcio che colpisce la traversa, sulla ribattuta Oyewale salva sulla linea un tiro di Brignola. Al 9’st tentativo di Rondinella dalla distanza, palla fuori. Al 15′ punizione di Rizzo che si stampa sul palo. Dieci minuti più tardi è Felippe con il sinistro a cercare la rete, para Fulignati. Al 30′ arriva la terza rete del Catanzaro con Iemmello. Un minuto più tardi ancora Fulignati bravissimo a deviare un colpo di testa sulla traversa. Al 46′ errore in disimpegno di Di Dio, Iemmello ne approfitta e sigla la quarta rete. Termina la gara dopo tre minuti di recupero con il risultato di 0-4.

Giugliano: Sassi, Ceparano (1’st Di Dio), Felippe, Poziello Ciro, Salvemini (32’st Felici), Piovaccari (17’st Sorrentino), Oyewale (17’st Poziello Raffaele), Gladestony, Biasiol (27’pt Rizzo), Rondinella, Scognamiglio. A disposizione: Viscovo, Siamatas, Berman, Zullo, La Monica, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Catanzaro: Fulignati, Iemmello, Fazio, Brignoli, Ghion (14’st Cinelli), Pontisso (40’st Welbeck), Curcio (14’st Cianci), Brighenti, Sounas (27’st Biasci), Vandeputte (1’st Tentardini), Gatti. A disposizione: Sala, Grimaldi, Martinelli, Rolando, Verna, Bombagi, Scognamillo, Katseris, Situm. Allenatore: Vivarini Vincenzo

Marcatori: 6’pt Gatti (C); 16’pt Curcio (C); 30’st Iemmello (C); 46’Iemmello (C).

Ammoniti: 45’pt Rizzo (G); 13’st Fazio (C); 18’st Brighenti (C); 35’st Gladestony (G); 42’st Scognamiglio (G); 44’st Poziello Ciro (G).

Espulsi:

Recupero: 1’pt; 3’st.













