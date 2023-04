MARANO, L’ENNESIMO FURTO. LADRI IN UNA TENUTA AGRICOLA DI VALLESANA. “HANNO PORTATO VIA TUTTO”

867 Visite

Un altro furto, un altro lavoratore privato dei propri attrezzi da lavoro. Un danno per migliaia di euro. Si sono intrufolati nella notte i ladri in una tenuta agricola di via Vallesana. Hanno divelto un cancello, probabilmente a colpi di piede di porco, è portato via tutto: decespugliatori, attrezzature di vario genere utilizzato per la pulizia di viali, per la semina e la cura di un ampio vigneto. Stamani l’agricoltore, giunto sul posto, non ha potuto far altro che contattare i carabinieri della locale compagnia. Ennesima denuncia, ennesimo scempio che forse, come tanti altri, rimarrà impunito.













